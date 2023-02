x x

SARONNO – Un appello all’Amministrazione comunale ad adempiere al più presto agli obblighi di trasparenza legati al Pnrr. E’ quello che arriva dal presidente di Obiettivo Saronno Novella Ciceroni.

Ecco il suo intervento

Gli Enti locali beneficiari delle risorse ed attuatori dei progetti finanziati dal PNRR sono tenuti al rispetto di ogni disposizione impartita in attuazione dello stesso per la gestione, monitoraggio, controllo e rendicontazione delle misure, tra le quali gli obblighi in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241.

In particolare, le amministrazioni titolari di interventi sono tenute a:

1. individuare all’interno del proprio sito web una sezione denominata “Attuazione Misure PNRR” articolata secondo le misure di competenza dell’amministrazione ad ognuna delle quali riservare una specifica sottosezione con indicazione della missione e componente di riferimento (per esempio, “MXCY Investimento NNN”);

2. riportare nella sezione “Attuazione Misure PNRR” per ognuna delle sotto-sezioni gli atti legislativi adottati e agli atti amministrativi emanati per l’attuazione della misura di riferimento, specificando per ogni atto riportato:

1. a) la tipologia (Decreto-legge, Legge, Decreto Legislativo, Decreto ministeriale, Decreto interministeriale, Avviso, Gara di appalto, etc.)

2. b) il numero e la data di emissione o di adozione dell’atto, con il link ipertestuale al documento,

3. c) la data di pubblicazione,

4. d) la data di entrata in vigore,

5. e) l’oggetto,

6. f) la eventuale documentazione approvata (Programma, Piano, Regolamento, …), con il link ipertestuale al documento,

7. g) eventuali note informative;

8. aggiornare tempestivamente le informazioni fornite in ciascuna sottosezione.

𝗡𝗼𝗻 𝘃𝗶 è 𝘁𝗿𝗮𝗰𝗰𝗶𝗮 𝗱𝗶 𝘁𝘂𝘁𝘁𝗼 𝗰𝗶ò 𝘀𝘂𝗹 𝘀𝗶𝘁𝗼 𝘄𝗲𝗯 𝗱𝗲𝗹 𝗖𝗼𝗺𝘂𝗻𝗲 𝗱𝗶 𝗦𝗮𝗿𝗼𝗻𝗻𝗼, 𝗻é 𝘃𝗶 è 𝘁𝗿𝗮𝗰𝗰𝗶𝗮, 𝗻𝗲𝗹 𝗽𝗿𝗲𝘃𝗶𝘀𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟯, 𝗱𝗶 𝘂𝗻 𝗶𝗺𝗽𝗲𝗴𝗻𝗼 𝗱𝗶 𝘀𝗽𝗲𝘀𝗮 𝗽𝗲𝗿 𝗹𝗮 𝘀𝘂𝗮 𝗿𝗲𝗮𝗹𝗶𝘇𝘇𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲.

La trasparenza, tanto sbandierata dall’Amministrazione Airoldi, per il PNRR non è un optional da promuovere solo a parole: è al contrario un obbligo di legge a cui chiediamo di adempiere al più presto.

