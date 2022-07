x x

CARONNO PERTUSELLA – Attivate sei aree wi-fi sul territorio di Caronno Pertusella, aperte all’uso pubblico gratuitamente.

Le aree in questione comprendono: Parco Salvo D’Acquisto (Corso della Vittoria), piazza Vittorio Veneto, area pubblica via Verdi (Bariola) Area antistante la Scuola de Gasperi (via Capo Sile), parco della Resistenza (Via Avogadro), Piazza Chiesa della Purificazione (Via Adua).

L’accesso prevede la registrazione (tramite account e-mail o account Facebook) da effettuare al primo collegamento.

Le istruzioni per l’accesso sono pubblicate sul sito istituzionale: www.comune.caronnopertusella.va.it – Aree tematiche – Rete Wifi pubblica e sulla app Municipium, scaricabile dai principali app sto re (Play Store, Apple Store) – Servizi utili – Informazioni – Rete WIFI pubblica.

(foto d’archivio: il municipio di Caronno Pertusella)

