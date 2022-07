x x

SARONNO – “Se è vero che l’uomo può poco nulla per evitare le manifestazioni più violente della natura è pur vero che può adoperarsi, nel limite del possibile, per limitare le criticità e sistemare al più presto i danni subiti”

Inizia così la nota di Marco Castelli, esponente della Lega di Saronno, in merito ai “day after” della maxi grandinata di martedì 26 luglio.

“Per la serie, non puoi impedire un’abbondante nevicata, ma puoi spargere il sale e successivamente pulire le strade, non puoi impedire una violenta grandinata ma puoi pulire strade e marciapiedi da foglie e detriti così che si eviti un intasamento dei tombini in caso di piogge successive – oltre ad essere più decoroso per cittadini e commercianti. Proprio su questo punto si concentrano le nostre perplessità riguardo l’operato dell’assessore Casali, visto che a fronte della violentissima grandinata che ha travolto Saronno martedì sera, non ha ancora predisposto la pulizia delle foglie dalle strade e dai marciapiedi, costringendo addirittura cittadini e commercianti a fare da sé, come testimonia l’episodio di via Mazzini”



Il riferimento va ad un post di “share Saronno” che su instagram ha condiviso alcune immagini “di due commercianti di Via Mazzini hanno preso scopa e ramazza e da sole hanno pulito da una montagna di foglie tutto lo spiazzo sotto gli alberi, raccolto tutto in sacchi e poi contattato Amsa per il ritiro”.



Questo fatto ci riporta alla nevicata di dicembre 2020, in cui l’assessore è stato colto totalmente impreparato nonostante gli avvisi della protezione civile, che avrebbero dovuto portare all’attuazione delle comuni misure emergenziali come ad esempio l’uscita per tempo degli spargisale. A ciò si aggiunge l’aspetto politico oltre che organizzativo: non è accettabile che siano cittadini e commercianti a prendersi cura della pulizia delle strade, visto che si paga e non pogo per questo servizio. Visto che l’assessore è così celere nel fare una serie di interventi assolutamente ideologici (vedi ZTL e 30 all’ora), ci chiediamo come mai snobbi le questioni pratiche e sostanziali come la pulizia delle strade e dei pozzetti, e costringa la cittadinanza a provvedere alle sue mancanze.

