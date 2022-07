x x

SARONNO – Oggi 30 luglio possibilità di residue precipitazioni nella notte sui settori orientali, in un contesto progressivamente più stabile su tutta la regione. “Si segnala nel pomeriggio la possibilità di brevi rovesci o temporali sui settori prealpini centro-orientali, non escludendo un marginale interessamento dei settori di pianura più settentrionali. Sono attesi fenomeni generalmente di debole intensità. Rinforzo dei venti da Nord su Alpi, Prealpi e settori costieri del Lago di Garda” fa sapere Il servizio meteorologico dì Regione Lombardia.

(foto archivio: molti i danni per il maltempo dei giorni scorsi)

