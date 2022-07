x x

SOLARO – Riceviamo e pubblichiamo la nota del sindaco di Solaro, Nilde Moretti, circa l’abbandono degli animali d’affezione.

Anche quest’anno, con l’avvicinarsi delle vacanze estive, ci tengo a rilanciare la campagna di sensibilizzazione contro l’abbandono degli animali d’affezione. Abbandonare un animale non è solo un gesto di inciviltà, è anche un reato sanzionato dal codice penale. L’articolo 727 recita: “Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro (…)”.

Esistono ormai molti servizi per le persone che si recano in vacanza, come ad esempio le pensioni per animali, ma a volte basta anche una semplice chiacchiera con un vicino di casa per accorgersi che sono tantissimi gli amanti degli animali disposti ad occuparsene per qualche giorno in sostituzione dei padroncini. Il fenomeno dell’abbandono, purtroppo ancora tristemente attuale, è dovuto soprattutto a ignoranza e superficialità. I gatti e i cani non sono giocattoli ma esseri viventi e quando si accoglie un animale in casa lo si fa per la vita: chi non ha il cuore di rispettare questo impegno è giusto che sanzionato come prevede la legge.

Ormai da tempo è attivo in municipio lo sportello tutela animali che si occupa di tutte quelle funzioni di sostegno in caso di ritrovamento animali e assistenza per tutte le funzioni burocratiche:

https://www.comune.solaro.mi.it/c015213/po/mostra_news.php?id=1093&area=H

Ricordo inoltre che è sempre attiva la campagna di adozioni della nostra associazione convenzionata Animare Onlus:

https://www.comune.solaro.mi.it/c015213/po/mostra_news.php?id=1149&area=H

(foto d’archivio)

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn