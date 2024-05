Politica

MISINTO – Nella mattina di ieri sabato 18 maggio al Club Horses di Misinto, è stata presentata la lista “Nuovi Orizzonti” che appoggia la candidatura del sindaco uscente Matteo Piuri. Presenti all’incontro numerose figure del centro destra locale tra cui il deputato Fabrizio Sala, il sindaco di Lazzate Andrea Monti, il sindaco di Cogliate Andrea Basilico e il consigliere regionale della Lombardia oltre che candidato alle elezioni europee Alessandro Fermi.

Dopo un breve video introduttivo nel quale Piuri racconta il lavoro che è stato svolto a Misinto negli ultimi 5 anni di amministrazione, prendono la parola i due consiglieri regionali Alessandro Fermi e Fabrizio Figini e il sindaco di Carate Brianza Luca Veggian che confermano il loro appoggio alla lista Nuovi Orizzonti evidenziando l’unione del centro destra anche nelle realtà locali. Successivamente prendono parola i sindaci dei paesi confinanti Lazzate e Cogliate che ricordano l’importanza della collaborazione tra comunità locali per raggiungere grandi obbiettivi. Il primo cittadino di Lazzate Andrea Monti aggiunge inoltre ai nostri microfoni la volontà di ampliare la collaborazione con Misinto: “Vogliamo allargare la nostra collaborazione a partire dalla Polizia Locale oltre ad altri servizi importanti che possono essere migliorati come gli uffici di ragioneria”.

A prendere la parola è anche il deputato di Forza Italia Fabrizio Sala che conferma il proprio appoggio al sindaco uscente Matteo Piuri: “Faccio i miei complimenti a Piuri perché amministrare un comune è una carica molto delicata e complessa rispetto alla carica che, per esempio, occupo io viste le numerose normative e il contatto diretto con i cittadini”. Continua Sala sulla rivalità tra paesi limitrofi: “Le competizioni tra comuni, come la rivalità tra Misinto e Lazzate, partorisce sempre un bene per i cittadini di entrambi i paesi a differenza delle discussioni presenti in parlamento che sono fini a se stesse”. Conclude il deputato: “Serve entusiasmo e voglia di fare bene per il proprio comune motivo per cui è importante andare a votare in un periodo nel quale l’affluenza è molto bassa”. Inoltre, aggiunge ai nostri microfoni un altro commento su Piuri: “Matteo è una persona giovane ma con lunghissima esperienza che ha dimostrato con il tempo di volere bene a Misinto e ai misintesi”.

L’evento si conclude con il lungo intervento del candidato sindaco della lista Nuovi Orizzonti Matteo Piuri: “Ammetto di essere un po’ nervoso ma ringrazio tutti gli ospiti e i sindaci qui presenti grazie ai quali siamo riusciti ad amministrare bene il comune di Misinto mettendo al centro della nostra amministrazione la condivisione e il diretto contatto con associazioni e commercianti”. Continua il sindaco uscente: “Fare il sindaco è un compito faticoso ma è un’opportunità grazie alla quale si impara molto a partire da sé stesso, voglio ringraziare tutti i candidati della presente e scorsa legislatura con cui si sono superati anche momenti difficili come la grandinata e la pandemia, siamo stati una amministrazione attenta”. Meno nervoso è, invece, durante il momento delle critiche ad altre forze politiche: “Sono tra la gente da sempre, dunque, non ho bisogno di andarci in questo momento solo per la campagna elettorale anche perché il nostro amore per Misinto l’abbiamo dimostrato ogni giorno e non solo a un mese dalle elezioni”.

E’ seguita la presentazione del programma: “Per quanto riguarda le politiche sociali abbiamo messo al centro il tema della sicurezza, l’assistenza ai disabili e numerosi progetti in collaborazione con le scuole del nostro comune come il bibliotecario per un giorno”. Continua Piuri riguardo le opere pubbliche: “Vogliamo ristrutturare la scuola con 370 mila euro, il family point con 500 mila euro e mettere a posto, dopo i danni di un milione di euro causati dalla grandine, il cimitero con 160 mila euro ma il nostro sogno è quello riuscire ad avere 1 milione di euro per poter costruire un edificio vicino le scuole elementari dove portare i seggi elettorali così da non sospendere le lezioni durante le elezioni”. Matteo Piuri conclude infine con un invito alla cittadinanza a votare.