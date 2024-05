Groane

GROANE – La Groane Night Run, in programma per la giornata di oggi, è stata rinviata al 14 settembre a causa dell’impraticabilità del percorso dovuta al maltempo dei giorni scorsi, le forti piogge hanno infatti causato allagamenti e cedimenti di rami e piante, che non permettono il passaggio delle persone, seguirà un nuovo volantino con nuovi orari.

