SOLARO – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato del Comune di Solaro circa la chiusura delle strade a Solaro per permettere lo svolgimento della notte bianca.

Come da ordinanza della Polizia Locale, in occasione della Notte Bianca saranno chiuse al traffico, dalle 14 di sabato 30 luglio per le operazioni di allestimento sino a fine manifestazione, le seguenti strade:

vicolo Amizzoni

via Mazzini nel tratto compreso tra via Primo Maggio e l’intersezione con via Manzoni

via Conciliazione nel tratto compreso tra piazza Cattorini e via Mazzini

via Primo Maggio nel tratto compreso tra via Conciliazione e via Giovanni Da Solaro

via Borromeo d’Adda sino all’intersezione con via Tasso e via San Francesco

via Pertini nell’intersezione con via Mazzini

via Pellizzoni tra via Mazzini e piazza Cattorini

via Ai Campi nel tratto tra via Dante e via Mazzini

