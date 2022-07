x x

SOLARO – Torna la Notte Bianca di Solaro con un ricco programma di eventi proposto dall’amministrazione comunale, dalle associazioni culturali e sportive e dalle attività commerciali del territorio. L’appuntamento con l’undicesima edizione della popolare manifestazione che ha sempre raccolto centinaia di visitatori è per sabato 30 luglio, a partire dalle 19, nelle vie e piazze del paese. I parcheggi consigliati sono al centro sportivo di corso Berlinguer, in via san Francesco, in piazza Monsignor Cattorini ed in via San Quirico.



Per quanto riguarda gli eventi organizzati direttamente dal Comune, si comincia alle 20 con la consegna ed inaugurazione della nuova auto elettrica del servizio di car sharing E-Vai. Alle 22 è in programma il concerto con i Radio Star Disco Show, un coinvolgente spettacolo di musica anni ’70, ’80, ’90, sul palco allestito davanti alla Villa Borromeo. Per tutta la serata, in via Borromeo tutti invitati alla ludoteca a cielo aperto organizzata in collaborazione con l’associazione culturale e artigiana Il Tarlo, con la possibilità di provare giochi realizzati artigianalmente con materiale ecosostenibile.

Agli eventi organizzati direttamente dall’Amministrazione Comunale si aggiungeranno tutti quelli delle associazioni e delle attività commerciali che hanno deciso di aderire all’iniziativa. L’invito a tutti i visitatori è di scoprire tutte le iniziative, dalle prove di parkour allo street food regionale e internazionale e molto altro.

Per tutta la serata, in piazza Libertà (piazza del mercato), in collaborazione con il 117 Racing Team e con la presenza dell’associazione In x Aut è stato organizzato un moto raduno con la possibilità di provare un percorso di moto terapia ed un percorso montagna, con la speciale estrazione regalo di caschi per bambini. Durante la serata, lungo la via Mazzini, sarà presente un punto Croce Rossa Italiana.

(foto d’archivio: notte bianca di Solaro)

27072022