VARESE / MILANO – Stabili i ricoverati nelle terapie intensive (36), continuano a scendere i ricoverati nei reparti (-84). A fronte di 31.289 tamponi effettuati, sono 4.692 i nuovi positivi (14,9%).



Meno di 400 casi nel Varesotto, meglio anche i numeri di Monza-Brianza, che supera di poco i 300 contagi oggi. Nel comasco sono +281 i nuovi positivi oggi rilevati.

I dati di oggi:

– i tamponi effettuati: 31.289, totale complessivo: 40.247.923

– i nuovi casi positivi: 4.692

– in terapia intensiva: 36 (=)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 1.210 (-84)

– i decessi, totale complessivo: 41.708 (+44)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 1.234 di cui 438 a Milano città;

Bergamo: 523;

Brescia: 728;

Como: 281;

Cremona: 239;

Lecco: 125;

Lodi: 122;

Mantova: 243;

Monza e Brianza: 304;

Pavia: 312;

Sondrio: 92;

Varese: 376