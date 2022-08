x x

ROVELLO PORRO – La biblioteca comunale di Rovello Porro si prepara ad andare in vacanza: la struttura resta infatti chiusa al pubblico da domani, 9 agosto, e sino al 20 agosto. La chiusura è stata concordata dai responsabili della cooperativa Caeb che la gestice e l’Amministrazione civica del sindaco Marco Volontè ed ha anche l’obiettivo di fare “smaltire” parte delle ferie al personale della struttura.

Ovviamente, sino al 21 agosto dunque i servizi bibliotecari sono stati sospesi, al pari di quelli interbibliotecari. La struttura rovellese di piazza Alessandro Porro riaprirà dunque dopo il periodo vacanziero, confermando gli abituali servizi offerti ai cittadini.

