SOLARO – Ci sono tanti gioielli all’interno del parco delle Groane e della Brughiera Briantea uno di questi è sicurante l’abbazia di San Giovanni nel comune di Vertemate con Minoprio, in provincia di Como fondata nell’XI secolo.

Lo storico sentiero dell’abbazia è un camminamento ricco di suggestione, ma necessitava di un intervento di manutenzione. Il parco ha così programmato il ripristino del fondo della pista ciclopedonale per un tratto di quasi 200 metri, partendo dal lavatoio verso vallo.

Sono terminati i lavori di messa in sicurezza con la posa dello steccato a protezione del valletto e la collocazione di sbarre di chiusura degli accessi con i tornelli per il passaggio delle biciclette e dei pedoni. Le sbarre sono state fornite direttamente dal comune di Vertemate con Minoprio.

(foto d’archivio)

