x x

SARONNO – CISLAGO – Ci sono due donne da tempo attive sul territorio del Saronnese tra le liste dei candidati del Pd al proporzionale per le elezioni di domenica 25 settembre. Nel dettaglio sono Rosanna Leotta, in passato consigliere comunale a Saronno membo del direttivo del Pd di Saronno, candidata nella lista proporzionale al Senato e Debora Pacchioni, consigliere comunale a Cislago ed ex candidata sindaco, in lizza nel collegio proporzionale Camera della Provincia di Varese. Candidature rosa dunque per il Pd saronnese.

UNINOMINALE

Nei collegi uninominali alla Camera a Varese il Pd gioca la carta Matteo Capriolo, votatissimo consigliere comunale di Varese. A Busto Arsizio, un ritorno: quello di Erica D’Adda, che già era stata senatrice in passato. Ancora Orlando Rinaldi nel collegio del Senato uninominale.

PROPORZIONALE

Sarà il senatore uscente di Monza e Brianza Roberto Rampi il capolista al proporzionale alla Camera seguito da Debora Pacchioni (Cislago), Valerio Langé (Laveno Mombello) e Noemi Cauzzo (Varese).

Al proporzionale al Senato capolista sarà Alessandro Alfieri (anche lui senatore uscente) seguito da da Rosanna Leotta (Saronno) e Francesco Calò (Somma Lombardo).

I nomi espressi nei collegi uninominali sono quelli della coalizione di centrosinistra dove, secondo i sondaggi, difficilmente il centrosinistra riuscità a conquistare scranni. Molto più concrete invece le possibilità per i capolista delle liste al proporzionale ossia dove vengono eletti i parlamentari in base alle percentuali ottenuti dai singoli partiti nei singoli collegi.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn