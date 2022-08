x x

VARESE – “Quella degli incendi è una piaga inaccettabile in tutta Europa, l’Italia deve essere in prima linea per contrastare un fenomeno che distrugge per decenni la biodiversità, il nostro patrimonio storico, naturalistico e le attività produttive”. A parlare la parlamentare del Varesotto, Maria Chiara Gadda, esponente di Italia viva.

È una priorità di Italia viva e se ne deve parlare anche in questa campagna elettorale con proposte concrete su prevenzione e misure di contrasto. Vanno semplificate le procedure di gestione del bosco in funzione della prevenzione degli incendi, ed è necessario creare un fondo ad hoc a disposizione delle Regioni per il ripristino e la ripiantumazione in tempi celeri, perché questo ha un impatto anche sul dissesto idrogeologico e sulla manutenzione del territorio.

