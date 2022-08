x x

SOLARO – “La natura è particolarmente rigogliosa, con la bella stagione, e per vivere il nostro Parco delle Groane e della Brughiera Briantea in sicurezza sono necessarie così le giuste manutenzioni del verde, in particolare nei punti di maggiore passaggio delle persone: pedoni e ciclisti, che sono sempre i benvenuti nel Parco”, lo sottolineano I responsabili dell’ente di gestione dalla sede dell’ex Polveriera di Solaro.

Come ogni anno periodicamente si tengono operazioni di sfalcio e la sfrondatura del verde, vicino ai sentieri ciclopedonali del parco. Il programma prevede tre cicli annuali di intervento, a giugno, agosto ed in ottobre.

(foto d’archivio: operazioni di sfalcio nel parco Groane)

