SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Stie in merito alle segnalazioni dei un viaggiatore saronnese sulla difficoltà di reperire i biglietti per gli autobus urbani nel periodo estivo a Saronno.

In merito al vostro articolo, in ordine alla difficoltà di reperire i titoli di viaggio del servizio Urbano di Saronno durante il mese di agosto, riteniamo necessario chiarire alcuni aspetti:

Le rivendite a terra sono dodici sul territorio comunale, quattro delle quali edicole e, premesso che io non creda ad una contemporanea chiusura di tutte quante contemporaneamente, non mi risulta che l’esercizio pubblico situato in stazione fosse chiuso nel mese di agosto, non avendoci lo stesso comunicato una simile evenienza;

La possibilità di acquistare il biglietto in vettura è attiva in ogni servizio da noi erogato: la maggiorazione è legata al fatto che il conducente venda il titolo di viaggio in vettura ed abbia l’intero importo della maggiorazione accreditato sulla propria busta paga, al valore netto quindi con i contributi versati dalla società, al termine del mese di versamento

La società risponde poi ad una specifica segnalazione dell’utente che commentava: “Ci sono dei terminali Wi-Fi sui bus da ere geologiche ma non funzionano, controlli non esistono e quindi? Posso pagare il biglietto presentando lo smartphone oppure nell’epoca dello spid e altre pirandelliane procedure devo pagare una sovrattassa dovuta all’analfabetismo informatico della azienda che gestisce il trasporto urbano?”

“La risposta è semplice ancorchè articolata: il servizio urbano di Saronno vive di proroghe periodiche limitate nel tempo, l’ultima della quali di soli sei mesi nonostante l’Amministrazione abbia, da tempo, avviato il confronto con la competente agenzia del Tpl per il passaggio del contratto sotto altra egida. Il progetto d’integrazione tariffaria è nato circa quattro anni fa, sono state effettuate simulazioni, approfondimenti e studi, costituito il nucleo operativo ma, in carenza del ramo ferroviario, non ha né avrebbe senso parlare di integrazione. Non ultimo il fatto che l’urbano di Saronno sia un sistema in regime di “gross cost”, unico in Lombardia se escludiamo Milano ma non mi permetto di fare paragoni, quindi il vettore non ha alcun vantaggio dal promuovere né dallo stimolare le transazioni via smartphone, per la semplice ragione che dovrebbe essere il Comune a pubblicizzarlo ed attivarlo in quanto stazione appaltante, non certo la scrivente”

