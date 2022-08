x x

SARONNO – Faceva le consegne per una nota catena di consegne in sella al motorino peccato che non avesse mai conseguito la necessaria patente. Come superava i controlli? Semplice esibiva la patente del fratello.

Il trucco non ha però funzionato l’altro giorno con un attento agente della polizia locale di Saronno che non è caduto nel raggiro dello straniero e ha ricostruito l’intera vicenda.

In sostanza quando il rider è stato fermato all’interno della zona a traffico limitato ha esibito i documenti del motorino (perfettamente in regola) e una patente di guida. Peccato che l’agente abbia subito capito che malgrado la somiglianza l’intestatario del documento di guida non era l’uomo in piedi accanto a lui. Così ha chiesto al pakistano 31enne di poter vedere il proprio permesso di soggiorno. Lo straniero non l’aveva con sè e così è scattata l’identificazione.

In sostanza il pakistano era regolarmente in Italia ma non aveva con sè il suo permesso di soggiorno perchè sarebbe stato “in contrasto” con la patente.

Così alla fine si è messo doppiamente nei guai: non solo dovrà rispondere di guida senza patente ma anche di non aver esibito il suo permesso di soggiorno. Inoltre dovrà rispondere anche per le false generalità declinate ai tutori dell’ordine.

(foto archivio)

