ORIGGIO – Traffico difficoltoso nel pomeriggio odierno lungo l’autostrada A9 al bivio con la A8 per l’ennesimo incidente, che ha in questo caso ha coinvolto un mezzo pesante. Il fatto è accaduto in direzione Como: un ragazzo di 20 anni ha avuto bisogno di cure mediche, sul posto è accorsa una ambulanza della Croce azzurra di Caronno Pertusella e l’auto-infermieristica oltre alla polizia stradale ed ai vigili del fuoco.

Il ferito è stato medicato direttamente sulla autolettiga, non è stato necessario l’eventuale trasporto in ospedale. Gli agenti della polstrada hanno avviato accertamenti al fine di chiarire con precisione la dinamica dei fatti e le eventuali responsabilità di quel che è successo.

23082022