CARONNO PERTUSELLA – Comunicato ufficiale del Comune di Caronno Pertusella sulla vicenda degli odori molesti percepiti anche in questi giorni nella zona periferica ed a Saronno, e che molto hanno allarmato i cittadini e che ha portato ai sopralluoghi dei tecnici dell’Arpa, l’Agenzia reigonale per l’ambiente.

Si informa che, a seguito delle numerose segnalazioni provenienti dai cittadini caronnesi e saronnesi, recepite e trasmesse dal Comune, l’Arpa ed il Comune di Saronno hanno identificato la provenienza delle molestie olfattive nell’attività di una ditta autorizzata dalla Provincia al trattamento rifiuti sita in via Grieg nel territorio di Saronno. In coincidenza dell’acuirsi degli episodi di disturbo olfattivo nei mesi estivi, culminati nei giorni appena trascorsi, è stato messo in funzione un nuovo impianto di trattamento rifiuti, essicazione fanghi.

Visto l’incalzare delle segnalazioni, si informa che il 2 agosto Arpa ha aperto una visita ispettiva per il controllo delle prescrizioni contenute nell’atto autorizzativo e per accertare le condizioni e la gestione dell’attività identificata come origine della molestia effettuando alcuni sopralluoghi. Si conferma che in tutti i sopralluoghi è stata accertata la presenza di odore caratteristico proveniente dall’attività di trattamento rifiuti nelle aree limitrofe sia in Comune di Saronno, sia in Comune di Caronno Pertusella in funzione delle diverse condizioni di direzione e velocità del vento riscontrate durante i sopralluoghi. Si comunica che sono in corso ulteriori accertamenti tecnici che coinvolgono i Comuni, Arpa e Provincia, dei cui esiti il Comune avrà cura di informare la cittadinanza.

(foto: nei giorni scorsi anche la polizia locale si era attivata per cercare di scoprire la provenienza degli odori molesti percepiti in zona)

23082022