FENEGRO’ – Appuntamento oggi al centro sportivo di via della Cultura e dello sport 12 di Fenegrò nel vicino comasco per l’amichevole Esperia Lomazzo-Varesina, match dunque che mette di fronte i lomazzesi neo promosi in Promozione e gli avversari che sono appena saliti in serie D. Un test per entrambe, ovviamente senza guardare al risultato ma come tappa di avvicinamento al via della stagione ufficiale. Si gioca a partire dalle 17.30.

Oggi alle 20 in campo anche il Fbc Saronno che allo stadio di Cisano Bergamasco affronta i locali della Cisanese, che militano nel campionato regionale di Eccellenza.

(foto archivio: Varesina calcio in azione di gioco)

24082022