SARONNO – Tutti i sabati di settembre per raccogliere abiti per chi ha bisogno. E’ l’impegno con cui riprende “Io dono” il progetto di Casa di Marta fondazione saronnese che in via Petrarca riunisce diverse realtà impegnate in diversi ambiti dalla solidarietà alla cultura.

In sostanza è stata, dallo scorso aprile, avviata una nuova iniziativa per “aiutare le persone a donare in modo più consapevole e rispondere meglio ai bisogni delle famiglie in difficoltà”

A settembre ogni sabato dalle 9 alle 11 sarà possibile donare capi d’abbigliamento da uomo ossia indumenti sportivi, giacconi, biancheria intima, scarpe sportive in buono stato. Saranno inoltre ritirati zaini, asciugamani, lenzuola e abbigliamento per bambini per l’autunno e l’inverno. Sarà raccolto anche abbigliamento autunnale ed invernale per bambini oltre a zaini, lenzuola e asciugamani.

