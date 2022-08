x x

Il Saronno Softball propone per i bambini tra i 6 e i 13 anni il “Saronno softball camp 2022”. Campus in cui i ragazzi “avranno la possibilità di divertirsi e praticare sport” con l’aiuto di tecnici Fibs e delle atlete.

Il campus si svolge tra il 29 agosto e il 9 settembre dalle 8 alle 17 tutti i giorni.

Il campus sarà tenuto al campo di softball in via De Sanctis a Saronno.

Per dubbi e curiosità si può chiamare Fabio Rusconi al 331-7397751 o scrivere una mail a [email protected]

