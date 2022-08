x x

ORIGGIO – Incidente stradale oggi alle 13.45 in via Buozzi ad Origgio: dopo il tamponamento fra due automobili un uomo di 33 anni ha avuto bisogno di cure mediche. Sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno ed è arrivata l’ambulanza della Croce azzurra di Caronno Pertusella, il cui personale lo ha medicato. Non si è rivelato necessario il trasporto in ospedale. I militari dell’Arma hanno avviato eseguito i rilievi del sinistro ed avviato accertamenti per chiarirne la dinamica e mettere a fuoco le eventuali responsabilità.

A Saronno oggi alle 10.10 qualche momento di apprensione per una caduta accidentale di un pedone in via Carcano: è accorsa l’ambulanza della Croce azzurra di Caronno Pertusella che ha soccorso una pensionata di 86 anni, che è stata trasportata all’ospedale di Saronno. La donna si è ben presto ripresa, e non è comunque apparsa in condizioni preoccupanti.

