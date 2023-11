SARONNO – Incidente col monopattino in via Varese, nella zona limitrofa all’intersezione con via Balaguer, nella zona del retrostazione. L’episodio si è verificato nel tardo pomeriggio odierno, è successo infatti quando erano le 18: sul posto oltre alla polizia locale è accorsa una ambulanza della Croce azzurra di Caronno Pertusella, per soccorrere un uomo di 33 anni. I soccorsi sono stati tempestivi.

Le condizioni del ferito non sono comunque apparse preoccupanti; la vigilanza urbana si è occupata dei rilievi del sinistro, al fine di chiarire con precisione le cause dell’accaduto e mettere a fuoco le eventuali responsabilità dell’incidente.

(foto: la scena dell’incidente stradale avvenuto nel retrostazione, in via Varese di Saronno)

