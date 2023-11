Cronaca

ORIGGIO / SOLARO – Ieri a Origgio in largo Croce alle 10.45 è stata investita una donna, che era a piedi: a restare ferita una 67enne, trasportata con l’ambulanza della Croce rossa di Misinto all’ospedale di Saronno per essere medicata di comunque non gravi lesioni. Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri saronnesi, per i sopralluoghi del caso al fine di ricostruire l’accaduto e chiarire le responsabilità.

Ieri alle 21 a Solaro in via Pertini c’è stato l’intervento dei carabinieri e di una ambulanza della Croce azzurra di Caronno Pertusella, per un ragazzo di 30 anni, contuso dopo percosse. E’ stato medicato all’ospedale di Saronno per contusioni non gravi, i militari dell’Arma hanno avviato approfondimenti per chiarire l’accaduto.

In precedenza sempre a Solaro, erano le 11.25, si era verificato un incidente stradale, lo scontro fra due automobili con ferito un pensionato di 75 anni. E’ successo in corso Europa, l’anziano è stato trasportato all’ospedale di Garbagnate Milanese per le cure del caso, non è apparso in pericolo di vita.

24112023