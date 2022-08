x x

CESATE – Sono state necessarie due ore di lavoro dei vigili del fuoco del distaccamento di Saronno con l’ausilio dell’autogru arrivata da Milano per ripristinare la circolazione in via Puccini dove oggi pomeriggio alle 16 si è ribaltato un carico di legna. I pompieri hanno anche messo in sicurezza la zona per vista la rottura della conduttura del gas.

Intorno alle 14 il forte rumore e la chiamata dei residenti al numero unico delle emergenze. Sul posto sono accorsi sono arrivati i vigili del fuoco di Saronno che per prima cosa si sono occupatati della perdita di gas visto che il mezzo ribaltato ha anche tranciato una conduttura. Messa in sicurezza i pompieri si sono dedicati a liberare la strada. Sono state necessarie due ore di lavoro e l’autogru di Milano per raddriazzare il mezzo che portava il carico e a raccogliere tutta la legna.

Le operazioni, durate oltre due ore, sono state seguite da moltissimi residenti e curiosi.

