SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota del Comitato Viaggiatori Tpl Nodo Saronno al tema della difficoltà di acquistare i biglietti per il trasporto urbano alla stazione di Saronno nel periodo estivo. E’ la risposta alla replica di Stie alla segnalazione di un saronnese.

“È un genere di risposta che non stupisce affatto chi ha seguito l’evoluzione del Trasporto Pubblico Locale in Lombardia negli ultimi anni: d’altra parte l’operatività dell’azienda è legata strettamente ai termini del contratto, peraltro gross cost e quindi senza alcun margine di manovra autonomo.

Il problema è legato al fatto che i termini contrattuali sono obsoleti, e vista l’imminenza delle nuove aggiudicazioni (imminenza che vige dal 2012) non ha alcun senso per gli enti responsabili (quale è il Comune di Saronno) occuparsi di progetti di sviluppo che sarebbero automaticamente superati dai contratti nuovi.

Quindi poco da recriminare direttamente alla singola azienda e all’amministrazione comunale, limitati, volenti o nolenti, alla gestione corrente, bensì occorre rivolgersi all’ente che detta le regole del gioco valide per tutti (Regione Lombardia), che rallentando l’attuazione del nuovo quadro amministrativo non ha certamente reso fattibile, ad oggi, una modernizzazione dei servizi. Anche in altre parti della provincia sono segnalate difficoltà di reperimento dei titoli di viaggio senza sovrapprezzo ad agosto, vista la generalizzata obsolescenza delle condizioni di vendita, salvo quelle poche aziende (ad esempio ATM, ATB, Autolinee Varesine) che hanno già provveduto a sviluppare e ad attivare, almeno in parte, le nuove tecnologie rispondenti al dettato regionale.

Regione Lombardia si occupi con maggiore convinzione e miglior tempismo della Riforma del Trasporto Pubblico Locale!

