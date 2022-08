x x

TRADATE – I carabinieri della tenenza di Tradate, che fa riferimento alla Compagnia di Saronno, hanno denunciato a piede libero due 35enni, fermiati nella città tradatese durante controlli: il loro atteggiamento sospetto, sono subito apparsi molto agitati, ha indotto i militari ad approfondire ed in loro possesso sono stati rinvenuti circa 59 grammi di hascisc. E’ stato anche trovato un piccolo involucro contenente 5 grammi di una sostanza che si pensa possa essere cocaina, saranno eseguiti gli accertamenti di laboratorio del caso.

I due sono stati quindi deferiti all’autorità giudiziaria e la droga è stata posta sotto sequestro, come sempre avviene in simili circostanze: è destinata all’inceneritore.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

(foto: il comando carabinieri di Tradate)

25082022