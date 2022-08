x x

GERENZANO – “con soddisfazione sono felice di poter annunciare la mia partecipazione alle elezioni del prossimo 25 Settembre al Senato della Repubblica con la Lista “Noi di Centro” dell’Onorevole Clemente Mastella, e di far parte del Collegio della capolista Lisa Molteni”.

Inizia così l’intervento con cui Maria Vivolo annuncia la propria candidatura per le elezioni del 25 settembre: “Per me sarà un esperienza molto importante in quanto, in questo momento delicato e complesso, avrò la possibilità di mettere a disposizione della collettività le mie esperienze professionali per aiutare a gestire e affrontare le problematiche esistenti e care ai cittadini. Ringrazio tutte le persone che appoggeranno la mia candidatura, e tutti i membri della Lista Idee in Comune di Gerenzano con i quali ho partecipato alle elezioni del sindaco e relativa giunta nell’ultima tornata elettorale”.

Con lei scende in campo anche Andrea Vivolo: “Sono contento e lusingato di aver accettato la candidatura per le elezioni del prossimo 25

settembre al Senato delle Repubblica con la lista di “Noi di Centro”, dell’Onorevole Clemente Mastella, e di far parte de Collegio della capolista Lisa Molteni. E’ una scelta consapevole e diretta a valorizzare quei valori da sempre a me cari per cercare di ricreare quell’area e identità di Centro che manca tanto al nostro Paese, soprattutto in un contesto storico così delicato dove occorre sicuramente non estremizzare i valori,

riportando la famiglia ed il cittadino al centro della vita sociale politica ed economica del Paese stesso, cercando di dare tutto il mio contributo, rappresentando al meglio il mio territorio”.

E conclude: “Ringrazio anche il gruppo di Gerenzano di “Idee in Comune” con i quali ho partecipato all’ultima tornata elettorale cittadina, per il sostegno mostrato per l’attuale candidatura”

