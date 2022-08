x x

SARONNO – “E’ di questi giorni la notizia, fatta trapelare (ahinoi) dalla stampa, che Arpa stà effettuando alcuni controlli nella zona sud di Saronno. Ciò a seguito di numerose segnalazioni da parte di cittadini ivi residenti che lamentano emanazioni maleodoranti”.

Inizia così la nota della Lega di Saronno in merito al problema del cattivo odore che interessa la zona sud della città.

La Lega parte con un excursus su un caso analogo avvenuto nel Saronnese: “Il medesimo problema, negli anni 2019/2020, si era presentato anche nei Comuni di Turate, Cislago e Gerenzano dove alcune aziende producevano fastidiosi odori causati dalle lavorazioni loro proprie. Le varie Amministrazioni Comunali interessate dal problema, consapevoli del proprio ruolo di garante della salute pubblica e dell’ambiente, oltre a supportare gli enti competenti nell’esecuzione delle necessarie verifiche, avevano presentato un esposto all’autorità giudiziaria competente, la quale, a chiusura delle indagini, ha ravvisato gli estremi per rinviare a giudizio le aziende causa delle esalazioni (la prossima udienza si terrà agli inizi di settembre al tribunale di Como)”.

L’obiettivo è porre l’accento sulla mancanza di informazione e di attenzione dell’Amministrazione saronnese: “A fronte della sensibilità manifestata dalle Amministrazioni comunali di Turate, Cislago e Gerenzano nei riguardi della salute pubblica e dell’ambiente, l’Amministrazione Comunale di Saronno si è mostrata e continua a mostrarsi indifferente al problema ecologico che i suoi cittadini hanno con insistenza segnalato a sud di Saronno”

E concludono: “Ed a riprova di tale disinteresse, l’Amministrazione Airoldi nemmeno si è premurata di comunicare in prima persona alla città il problema ambientale e sanitario. Si deve quindi dedurre che la tanto sbandierata attenzione al territorio ed alle persone pontificata dall’Amministrazione Airoldi si è mostrata, nella realtà dei fatti, priva di concretezza. Si invitano dunque Sindaco e Giunta a dimostrare maggiore attenzione alla città, sotto ogni punto di vista ed anche in relazione all’ambiente ed alla salute dei cittadini”.

