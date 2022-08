Coppia litiga in auto e lei finisce all’ospedale

SARONNO / GORLA MINORE – Una coppia ha litigato in auto, e la donna ha riportato alcune contusioni: il movimentato episodio è successo questa mattina alle 7 a Gorla Minore, e sul posto sono accorsi i carabinieri della Compagnia di Saronno. La donna, quarantenne, è stata trasportato con l’ambulanza dell’ospedale “Galmarini” di Tradate per essere medicata di comunque lievi lesioni, la posizione dell’uomo è attualmente al vaglio.

Trattandosi di lesioni lievi, nel caso non vi sia una denuncia da parte della diretta interessata, non ci saranno seguiti di carattere giudiziario o penale.

