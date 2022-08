x x

ORIGGIO / LIMBIATE – Traffico rallentato al bivio fra le autostrade A8 ed A9, in territorio di Origgio, per un incidente stradale avvenuto oggi in direzione Como alle 13 e che ha visto coinvolto anche un mezzo pesante. Sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia stradale e sono arrivate due ambulanze, della Croce rossa di Saronno e della Croce azzurra di Caronno Pertusella. Due le persone che hanno avuto bisogno di cure mediche, ovvero una donna di 77 anni ed un uomo di 79 anni, le loro condizioni non sono apparse preoccupanti. Gli agenti della polstrada hanno avviato accertamenti per chiarire la dinamica del sinistro.

A Limbiate per un tamponamento fra due auto in corso Milano sono stati medicati per lievi contusioni, all’ospedale di Paderno Dugnano, un ragazzo di 26 anni ed uno di 21 anni. Sul luogo del sinistro è intervenuta la polizia locale ed una ambulanza della Croce bianca, il fatto si è verticato alle 11.30.

(foto archivio)

