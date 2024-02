Cronaca

VENEGONO SUPERIORE – E’ stato arrestato il 27enne originario della Nigeria che lo scorso fine settimana ha dato in escandescenze fuori da una abitazione di Venegono Superiore. Gridava ed i residenti hanno richiesto l’intervento dei carabinieri, sono accorsi quelli della Compagnia di Saronno.

Ai tutori del’ordine è stato riferito che il nigeriano aveva minacciato i vicini con una ascia ed un coltello da cucina, effettivamente rinvenuti dai militari e posti sotto sequestro. Mentre nel corso di una perquisizione personale l’extracomunitario è stato trovato con un piccolo quantitativo di droga. Proseguono gli approfondimenti investigativi per chiarire tutti i contorni della movimentata vicenda che ha visto per protagonista l’immigrato che già altre volte, in base a quanto emerso, avrebbe minacciato i vicini.

