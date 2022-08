x x

LIMBIATE – Donna viene punta da un insetto, arriva l’elisoccorso: momenti concitati nel pomeriggio di ieri attorno alle 18 in via Gargano a Limbiate. A causare apprensione le condizioni di una cinquantenne, che si era sentita male: a quanto pare era stata punta alla gola da un insetto e, evidentemente, c’era stata una reazione allergica, respirava decisamente male ed all’arrivo sul posto l’equipaggio dell’ambulanza ha chiesto anche il supporto dell’elisoccorso, che è planato nelle vicinanze, trasportando medico e personale sanitario.

La paziente, una volta stabilizzata, è stata trasferita in ospedale per le cure del caso.

(foto archivio: un mezzo dell’elisoccorso durante un precedente intervento sempre nella zona)

