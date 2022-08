Limbiate, nuovo defibrillatore in città

x x

LIMBIATE – Un nuovo defibrillatore (Dae) è ora a disposizione alla farmacia comunale di via dei Mille 117 a Limbiate. “Il Dae, defibrillatore semiautomatico esterno, installato dall’Azienda speciale servizi alla persona Assp, si aggiunge agli altri già presenti sul territorio limbiatese – fanno presente dall’Amministrazione civica – Si accresce così la rete di dispositivi disponibili in punti nevralgici della città come scuole, impianti sportivi e diversi luoghi pubblici con il fine di consentire i primi soccorsi, spesso decisivi, nei casi di arresto cardiaco. Un altro passo verso una città sempre più “cardioprotetta”.

La rete Dae a Limbiate è visionabile sul sito: https://comune.limbiate.mb.it/dae-lista-dei…/

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

(foto: il nuovo defibrillatore che è stato installato all’esterno della farmacia comunale di via dei Mille 117 a Limbiate)

27082022