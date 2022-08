x x

SARONNO – Dopo la musica irlandese dello scorso weekend l’Amministrazione propone un nuovo evento in Villa Gianetti diventata il cuore degli eventi estivi del Comune. L’appuntamento di stasera, alle 21, è riassunto dal titolo “Quando canta il cinema”. “Cuori con le Ali, gruppo composto da 12 elementi tra cantanti e ballerine – spiegano dal Comune – offriranno uno spettacolo imperdibile con la regia di Fabio Rox”.

Si tratta di un omaggio musicale a temi indimenticabili legati al grande schermo, un carosello di più di 40 canzoni, senza tempo né età, in un tempo compreso dal 1937 al 2008, che porterà a rivivere le molteplici sensazioni già provate durante la visione di film da sempre considerati un cult!

L’ingresso è libero senza prenotazione.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn