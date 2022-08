x x

CARONNO PERTUSELLA – Via alla campagna abbonamenti alla Caronnese calcio: previsto, per chi si abbona, un risparmio fino al 85 per cento rispetto all’acquisto dei biglietti di volta in volta. Per tutta la stagione in tribuna rossa coperta si paga 100 euro, prezzo unico; in tribuna blu laterale coperta 60 euro, solo 40 euro over 65, tesserati Caronnese e residenti a Caronno Pertusella.

A tutti gli abbonati in regalo la Rossoblù card, per accedere a convenzioni esclusive. Gli abbonamenti sono in vendita allo stadio di corso della Vittoria ogni giorno dalle 14 e durante le partite. Anche per questa stagione la Caronnese disputerà il campionato di serie D.

29082022