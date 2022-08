x x

SARONNO / GERENZANO – Avvistato lungo le linee locali, nel corso di questo mese d’agosto, c’è chi l’ha visto passare a Saronno, chi nella vicina Gerenzano: il riferimento va ad un treno passeggeri dalle forme “futuristiche”, che non ha mancato di suscitare curiosità. Sono i responsabili del Comitato viaggiatori nodo di Saronno ha chiarire che si trattava del “treno Caravaggio in transito da Gerenzano per istruzione personale di macchina sul percorso Milano Bovisa-Saronno-Varese Nord-Laveno Mombello Lago”.

Caratteristiche del Caravaggio – I nuovi convogli, generalmente di 4 carrozze con 445 posti a sedere, offrono ai passeggeri un ambiente di viaggio confortevole, grazie a sistemi di climatizzazione autoregolati e di illuminazione Led, prese elettriche e Usb utili per la ricarica dei dispositivi mobili, e accessibile. Prodotti da Hitachi, i treni Caravaggio sono dotati di soluzioni audio e video per l’informazione a bordo e di 44 telecamere per la videosorveglianza.

(foto: un treno Caravaggio)

29082022