SARONNO – Rientrati dalle vacanze si ha un po’ più di tempo per godersi la città e forse anche per questo sono diverse le segnalazioni, sul fronte del decoro e del degrado cittadino che arrivano al Municipio e al comando di polizia locale.

Tra queste segnalazioni anche quelle di bici, o parti dei mezzi, abbandonati verosimilmente dopo furti o tentativi di furto in diversi punti della città. E’ questo il caso delle due ruote nel parchetto di via Volta. Si trovano lì da diversi giorni comparse nottetempo probabilmente dopo un furto d’uso. E ancora segnala un lettore de ilSaronno una bici abbandonata tra gli alberi alla fine di via vecchia per Solaro. Il mezzo si trova nei pressi dei binari. E ancora una due ruote, legata ma in evidente stato di abbandono, che dà bella mostra di sè che se lucchettata nel parcheggio di fronte a villa Gianetti a fianco del ponte.

Dal saronnese l’auspicio che le componenti possano essere recuperate e restituite ai proprietari restituendo anche un po’ di decoro alla città.

