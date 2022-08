x x

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota dell’Amministrazione comunale pubblicata sul sito del comune lunedì 29 agosto.

“Nelle notti tra il 29 e 30 agosto e tra il 30 e 31 agosto verrà effettuato un intervento di dezanzarizzazione sul territorio comunale.

Per permettere una disinfestazione corretta e in sicurezza si raccomanda di non lasciare liberi gli animali la sera/notte, di non esporre cibo per animali, di non tenere le finestre aperte e di non lasciare esposta la biancheria durante la notte.

Gli ortaggi in prossimità delle strade comunali non devono essere consumati per le 72 ore successive al trattamento e si consiglia un accurato lavaggio prima dell’uso.

La ditta incaricata utilizzerà il prodotto CIPEX della Bleuline”.

—-

