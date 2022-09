x x

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota dell’Amministrazione comunale sull’intervento di dezanzarizzazione che sarà eseguito stanotte e domani.

Nelle notti tra il 26 e 27 settembre e tra il 27 e 28 settembre, è programmato un intervento di disinfestazione adulticida del territorio comunale.

Si chiede la collaborazione dei cittadini, che sono invitati a: non esporre cibo all’esterno, non tenere fuori gli animali, chiudere porte e finestre, non lasciare la biancheria stesa all’esterno, lavare accuratamente gli ortaggi raccolti negli orti privati posizionati in prossimità delle strade e non consumarli prima di aver lasciato passare 72 ore.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn