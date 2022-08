x x

SARONNO – Le condizioni (pessime) del campo dello stadio “Colombo Gianetti” di via Biffi sono diventate anche un video su Tiktok: lo ha realizzato Mirko Barbieri, ovvero Grassman, lo specialista chiamato dal Fbc Saronno per porre rimedio ai problemi, una volta per tutte.

Grassman ha mostrato “un bel campo fiorito e pieno di trifoglio, segno della poca manutenzione degli anni precedenti e della scarsa “alimentazione” del campo” come ha spiegato l’esperto. La buona notizia è che i lavori sono iniziati: “Interverremo col taglio dell’erba, toglieremo gli infestanti e faremo la semina. Ora si sta modificando il piano di manutenzione del tappeto erboso e condividerò con voi gli stati di avanzamento di questa riqualificazione”. Per consentire i lavori il Fbc Saronno ha deciso di disputare in campo neutro o in trasferta le partite casalinghe della prima parte della stagione, come quella di sabato scorso di Coppa Italia vinta contro la Besnatese a Lazzate.

30082022