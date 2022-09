x x

SARONNO – Il cielo grigio, le previsioni sulla pioggia incerte non hanno fermato l’energia e l’impegno dei volontari del Palio di Gerenzano che ieri pomeriggio hanno aperto la kermesse con la benedizione degli stendardi e la sfilata. Una giornata lunga per i gerenzanesi che si sono ritrovati di buon ora in piazza del Mercato dove è stata allestita la cucina e tutto il necessario per la festa.

Grande cura come tradizione per gli allestimenti non solo nei rioni ma anche in piazza dove oltre ai nastri colorati hanno debuttato le nuove torrette dei rioni. Apprezzatissime e fotografissime sono state realizzate con passione e cura per i dettagli da un gruppo di gerenzanesi con i simboli delle contrade e i rispettivi colori

Il palio è dunque tornato con tutti il suo entusiasmo dopo due anni in cui per le norme antipandemia ma anche a scopo precauzionale gli organizzatori hanno preferito rinunciare all’evento in piazza.

Questa è la terza edizione dell’appuntamento rispolverato ormai 5 anni fa dall’associazione “I colori di Gerenzano” che con fiducia e una grande intuizione hanno deciso di far rivivere la storica kermesse.

Confermati gli apprezzamenti per il punto di ristoro che ha visto anche la presenza di proposte vegane e di prodotti senza glutine un grande impegno per gli organizzatori che monteranno e smonteranno la cucina nei due weekend di festa.

Oggi pomeriggio si entra nel vivo con il Minipalio che prevede diverse competizioni come la corsa con i sacchi per grandi e piccoli. Tra le proposte, alle 18, il percorso al buio e tiro alla fune.Da domani alle 20,30 tutte le sfide del palio da calcetto, basket, volley, bandiera fino al gioco a sorpresa.

IlSaronno quest’anno collabora direttamente con il palio attraverso una mediapartner.

