SARONNO – Non è passato inosservato l’intervento di carabinieri e polizia locale nel tardo pomeriggio di ieri in via Roma, non lontano dalla intersezione con via Manzoni: è arrivata una “gazzella” coi lampeggianti accesi e c’era anche la vigilanza urbana. Una mobilitazione notata da molti passanti, che si sono fermati per cercare di capire cosa stesse accadendo. L’intervento delle forze dell’ordine aveva fatto seguito ad una lite, a quanto pare per futili motivi, per due persone, fuori da un locale pubblico. I militari dell’Arma hanno fatto da paciere e riportato subito la calma, le persone coinvolte in questa vicenda sono state identificate ma non è stato necessario prendere provvedimenti. Insomma, la tranquillità è ben presto tornata.

