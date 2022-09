x x

SARONNO – Sedicenne picchiato nel parco davanti alla scuola Rodari finisce all’ospedale. E’ l’episodio di bullismo avvenuto pochi giorni fa precisamente giovedì sera. Dell’accaduto sono state informate le forze dell’ordine anche se al momento non è ancora stata formalizzata una denuncia.

Cosa è successo esattamente? Al momento è stata resa nota la ricostruzione di alcuni testimoni. Tutto inizia coi ragazzi, tre sedicenni, che percorrevano in bici e in contromano un tratto di strada incontranno dei ragazzi più grandi in auto.

C’è stato un vivace scambio di battute ma tutto sembra finito lì. I 16enni si sono poi ritrovati nel parcheggio accanto alla scuola Rodari di via Toti con alcuni coetani. Dopo qualche minuto sono sopraggiunti due ragazzi in auto che se la sono presa con uno dei 16enni. Un ragazzo è finito in ospedale dove gli sono state prestate le cure del caso con una prognosi 25 giorni.

Un episodio analogo si è registrato prima dell’estate sempre con un minorenne malmenato nei pressi della scuola elementare Rodari.

