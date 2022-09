x x

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota dell’Amministrazione comunale.

Nella mattinata di domani, martedì 6 settembre, una ditta specializzata procederà all’abbattimento del platano posizionato all’incrocio tra la nuova strada in corso di realizzazione al quartiere Matteotti e viale Amendola. In fase di realizzazione della carreggiata, è stato necessario prevedere sia lo spostamento del palo Enel, sia l’abbattimento del platano, autorizzato nei giorni scorsi dall’Ente Regionale Servizi Agricoltura e Foreste (Ersaf), in quanto il loro posizionamento all’incrocio della nuova strada con viale Amendola avrebbe reso pericoloso l’incrocio stesso, togliendo la visuale ai conducenti dei veicoli.

Una ri-piantumazione non è stata possibile a causa delle radici ammalorate del platano stesso. Sul fronte delle nuove piantumazioni, in autunno partirà il piano di sostituzione di 80 piante gravemente ammalorate, o morte, presenti sul territorio comunale: un intervento dal valore economico di 100.000 euro e che prevede complessivamente l’accoglimento di 130 nuove piante.

(foto archivio)

