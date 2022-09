x x

SARONNO – Oggi all’alba incidente stradale in viale Lazzaroni a Saronno, all’altezza della rotonda dove c’è lo svincolo autostradale, dove un ciclista è stato investito. Erano le 6.30: sul posto sono arrivat subito i soccorsi che si sono presi cura del ciclista, di 26 anni. C’erano, con i carabinieri della Compagnia cittadina, l’ambulanza della Croce rossa di Saronno, automedica ed auto-infermieristica. Ma le condizioni del paziente non sono infine apparse preoccupanti, ed è stato trasportato all’ospedale cittadino per essere medicato.

A Turate intervento dell’ambulanza della Croce rossa di Misinto per una caduta della bicicletta: la ciclista, una donna di 78 anni, è stata trasportata all’ospedale di Saronno per essere medicata di non gravi contusioni.

(foto archivio)

05092022