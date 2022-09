x x

SARONNO – All’hub vaccinale di via Parini a Saronno c’è posto e l’invito del sindaco Augusto Airoldi è di approfittarne: “Abbiamo superato le 165 mila dosi somministrate – ha ricordato il primo cittadino, parlando stamane al microfoni di Radiorizzonti – Attualmente l’hub è aperto lunedì dalle 14 alle 17 e sabato dalle 9 alle 12, e chiuso negli altri giorni perchè le prenotazioni sono pochissime, solo 50-60 al giorno mentre nei momenti di punta si arrivava anche a 800-1000. Dunque, ci sono molti slot disponibili, invito gli over 60 a cogliere questa opportunità per prenotarsi!”

Il sindaco ha fatto anche il punto sulla situazione dei contagi da coronavirus a Saronno: i numeri sono in forte calo.

