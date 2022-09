x x

LIMBIATE – Partirà con una pastasciutta antifascista, in una data che ricorda l’armistizio di Cassibile, la prima Festa dell’Unità nata dalla collaborazione tra il Circolo del Partito Democratico di Limbiate e quello delle Alte Groane.

Otto serate – da giovedì a domenica per due settimane, tra l’8 e il 18 settembre – che riportano sui territori un tradizionale appuntamento che, se a Limbiate aveva subito un responsabile ridimensionamento durante la recente pandemia, nei comuni del Circolo delle Groane mancava ormai da qualche anno.

Un ritorno quindi, ma ricco di novità, a partire dalla location che ospiterà gli eventi: il Salone del Centro Civico di Piazza Aldo Moro a Limbiate.

“Il sodalizio con Limbiate ci permette di tornare a proporre a iscritti e simpatizzanti un momento di socialità che da sempre rappresenta un elemento fondante della vita del Partito, ma non solo”, ha dichiarato il Segretario del Circolo PD Alte Groane Thomas Nisi, il quale spiega come si tratti di un punto di ri-partenza: “la volontà è quella di dar vita ad un “nuovo classico”, fondendo tradizione e novità, in una collaborazione che di anno in anno sappia riscoprire e far conoscere il valore della Festa dell’Unità.”

Il calendario di iniziative della festa, che naturalmente alternerà momenti di intrattenimento e ristoro a momenti di riflessione e discussione politica, è frutto dell’incontro delle diverse sensibilità dei Circoli, in una corretta sintesi tra temi locali e di più ampia portata.

Diritti civili, ambiente, lavoro giovanile ma anche metrotranvia Limbiate-Milano e sanità locale: sono questi alcuni dei temi che saranno affrontati nel corso delle serate, con la partecipazione di personalità appartenenti al mondo della politica, delle professioni e dell’associazionismo.

“Si tratta di un’occasione conviviale che ci fa ritrovare, dopo lungo tempo, in un momento di relazione in cui coltivare il nostro senso di comunità”, afferma Cristina Ursino, Segretario di Circolo di Limbiate. ” Siamo consapevoli della grande occasione che questi giorni di festa ci offrono: essere sul territorio, incontrare gli altri e dare alla parola Unità il valore che merita. La collaborazione tra Circoli è fonte di motivazione ed entusiasmo siamo contenti di vivere insieme questa importante esperienza. La Festa a cui abbiamo pensato sarà carburante per la discussione politica e terreno su cui gettare semi per il futuro.”

Al sito www.pdlimbiate.it e sulle pagine Facebook dei Circoli è disponibile il calendario completo degli appuntamenti con tutti gli aggiornamenti sui dibattiti e le iniziative.

(foto archivio)

