MISINTO / TRADATE – E‘ stata trovata nei pressi dell’ospedale di Tradate l’auto del ragazzo di Misinto, del quale si sono perse le tracce da ieri. La vettura – una Renault Clio – è stata rinvenuta parcheggiata nei pressi del nosocomio tradatese, e dunque le ricerche stanno interessando tutta la zona. Il giovane ieri si è dimesso dal posto di lavoro e poi di lui si sono perse le tracce. Si tratta di Matteo Caronni, 25enne residente a Misinto: la famiglia si è rivolta ai carabinieri del comando di Lentate sul Seveso per segnalare la scomparsa del ragazzo e sono iniziate le ricerche sia in Brianza che nel Varesotto.

Lo scorso 6 settembre Matteo si è dimesso dall’azienda di Desio dove lavorava come operaio ma non ha mai fatto ritorno a casa: la vettura è stata dunque rinvenuta nei pressi del nosocomio tradatese.

(foto archivio: l’ospedale di Tradate)

07092022